Rus arkeologlar keşfetti: Eski bir kabilenin izleri bulundu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:01

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:02

Sibirya Federal Üniversitesi arkeologları, yeni çağın başında Krasnoyarsk bölgesinin kuzey sınırındaki topraklarda yaşayan eski kabilelerin daha önce bilinmeyen kültürel anıtlarını keşfetti.

Bölgedeki araştırmalarda, demircilik için kullanılan konut ve üretim alanlarının kalıntıları, özel süslemeli seramik kap parçaları, takılar keşfedildi.

Yenisey Sibirya Arkeoloji Laboratuvarı kıdemli araştırmacısı Ksenia Biryuleva, demirden çeşitli eşyalar yapmak için tasarlanmış iki alanın yanı sıra toprağa gömülü bir konutun bulunduğu bir alan bulduklarını kaydetti.

Biryuleva, "Anıtın bu kısmı, halkların büyük göçünün fiilen sona erdiği MS 3-4. yüzyıllara kadar uzanıyor. Uzakta çok daha eski kökenli kompleksler bulunmuştur, muhtemelen M.Ö. 3-4. yüzyıllar, bu yerlerin daha önceki yerleşimcileri tarafından bırakılmışlardır" dedi.

Rus bilim insanları yapının kalıntılarını radyokarbon analizi ve çeşitli anıtların ahşap halkalarla yüksek hassasiyetle tarihlendirilmesini sağlayan bir bilim olan dendrokronoloji yöntemlerini kullanarak incelemeyi planlıyor.

Biryuleva, "Bu kültürün insanları faydalı eşyaların yanı sıra saç örmek için çeşitli taraklar kullanmış, altın varaklı buzlu camdan yapılanlar da dahil olmak üzere boncuklar takmışlardır. Kuşkusuz konutlarını temiz tutuyorlardı ve eti yemek için kullanılan hayvanlara ait neredeyse hiç kemik bulamadık. Büyük olasılıkla tüm atıklar yakılıyordu" diye konuştu.