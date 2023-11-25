Rusya sınırına 'ejderha dişleri' konuşlandırıyor

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:41

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:41

Estonya'nın en büyük üçüncü şehri, Rusya sınırında yer alan Narva'ya "ejderha dişleri" olarak bilinen ilave bariyerler konuşlandırıyor.

Estonya Polis ve Sınır Muhafızları Birimi, "Narva'daki sınır noktasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz. Geçen hafta oraya bariyerler yerleştirdik ve yakın gelecekte ilave beton bariyerler yerleştirerek Narva sınır kapısının savunmasını daha da güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Estonya Polis ve Sınır Muhafızları Birimi, sınırda olup bitenleri "yakından" izlediğini, çünkü "Rusya'nın Avrupa Birliği'ne girme hakkı olmayan kişileri göndererek Estonya ve Finlandiya üzerinde göç baskısı uyguladığını" kaydetti.

Narva'daki sınır hattına konuşlandırılan ejderha dişlerinin, 16 Kasım akşamı 19 Somali ve Suriye vatandaşının Rusya üzerinden Narva sınır kapısından yasal gerekçeleri olmadan ülkeye girmeye çalışmasının ardından bölgeye getirildiği belirtildi.

Estonya İçişleri Bakanı Lauri Läänemets, ülkenin Finlandiya örneğini izleyerek Rusya sınırındaki kontrol noktalarını kapatmak için acele etmediğini, çünkü göç baskısının henüz bunu gerektirmediğini söyledi.

"EJDERHA DİŞLERİ"

Ejderha dişi, ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış olan anti-tank engeli tahkimattır. Tank ve mekanize piyade hareketini engelleyip ölüm bölgelerine sevk etmek için kullanılır. Siegfried Hattında yoğun olarak kullanılmıştır. Bu engeller özel istihkam birlikleri ve araçları tarafından temizlenebilmektedir.

Günümüzde İsviçre stratejik bölgelerde ejderha dişi kullanmaktadır. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır bölgesinde ejderha dişleri hala varlığını korumaktadır.