Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:24

Rus askerlerinin Ukrayna'da yaşadığı ağır kayıplar ve komutanlarının taktiksel hataları, BBC Eye'ın gerçekleştirdiği araştırma tarafından doğrulandı.

BBC'de yer alan habere göre askerler, üst kademe tarafından savaşa gönderilirken kendilerine "et parçası" muamelesi gördüklerini söylediklerini ifade etti. Bu iddialar, Rusya'nın Ukrayna'daki başarısızlığının sembolü haline geldi.

Rusya'nın ilk başta elit bir birlik olarak gördüğü 155. Deniz Piyade Tugayı, savaşın ilerleyen sürecinde "Siyah Bereliler" olarak adlandırılan bu birliğin eksikliklerini gözler önüne serdi. BBC'nin araştırması, tugayın sadece bir saldırıda en az 60 askerin öldüğünü ortaya koydu.

Bu kayıplardan biri olan 25 yaşındaki Ramaz Gorgadze, Rusya'nın en doğusundaki evinden sadece haftalar önce silah altına alınmıştı. Gorgadze'nin ölümü, tugayın Pavlivka ve Vuhledar kasabalarını ele geçirmek için yaptığı operasyonlarda yaşanan en yüksek kayıpların olduğu döneme denk geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, denizcilerin iddialarını reddederek kamuoyu önünde nadir bir yalanlama yaptı. Ancak BBC Eye'ın araştırması, birliğin savaştığı bölgeden elde edilen video görüntülerinde aynı hataların tekrarlandığını gösterdi.

Ukrayna'ya ait insansız hava aracının çektiği görüntülerde, Rus zırhlı araçlarının farklı günlerde aynı açık yolda patlatıldığı belirlendi. BBC'nin verilere dayalı çalışması, 155. Deniz Piyade Tugayı'nda en az 157 askerin öldüğünü ortaya koydu.

Gorgadze'nin cenazesi, Rusya'nın Vuhledar'a başka bir saldırı başlattığı dönemde, Ocak ayı sonunda, memleketi Yagodnoye'ye gömüldü. Ancak Rus güçleri hala Vuhledar'ı ele geçiremedi ve bölgede savaş devam ediyor.