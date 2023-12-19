Televizyon efsanesi Esther Rantzen'den ötanazi kararı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:13

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de 21 yıl boyunca "That's Life!" (Hayat bu!) programını sunan televizyon efsanesi Esther Rantzen, İsviçreli ötanazi kliniği Dignitas'a kaydolduğunu açıkladı.

Dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu ve ne kadar ömrü kaldığını bilmediğini söyleyen 83 yaşındaki Rantzen, ailesine "benimle ilgili son anılarının acı verici olmasını istemediğimi açıkladım çünkü sevdiğiniz birinin kötü bir şekilde öldüğünü izlerseniz, bu anı tüm mutlu zamanları yok eder ve ben bunun olmasını istemiyorum" ifadesinde bulunduğunu söyledi. Rantzen, bu açıklamayı duyan ailesinin kendisine "senin kararın ve senin seçimin" cevabını verdiğini belirtti.

"Dignitas'a katıldım. Eğer bir sonraki taramada bir şey çıkmazsa Zürih'e gidebilirim" diyen Rantzen, tarama yaptırmayı beklediğini ve sonuçları aldıktan sonra Dignitas'a ne zaman gideceğine karar vereceğini ifade etti.

Kurulduğu 1998 yılından bugüne kadar 2 bin 100 kişiye ötanazi yapan Dignitas, "akıl sağlığı yerinde" ve raporunu getiren kişilere destekli intihar hizmeti veriyor.