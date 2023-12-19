Rus muhalif Navalni kayboldu: Davaları durduruldu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:44

Rus yargıçlar, tutuklu muhalif Aleksey Navalni için yeni ceza yargılamalarını durdurdu. Destekçileri, Navalni'nin 2 haftadır avukatlarıyla temasa geçmediğini söylemiş ve bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi bunun "zorla kaybedilme" anlamına geldiğini açıklamıştı.

Navalni'nin avukatları, mahkemelerin, 7 adli duruşmayı kendisinin nerede olduğu tespit edilene kadar durdurduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarını beşinci bir başkanlık dönemi için uzatma planlarını açıkladığı sırada Kremlin eleştirmeninin susturulabileceği ve hatta öldürülebileceği endişelerini daha da artırdığını söyledi.

Navalni, geçen hafta Moskova yakınlarındaki Vladimir bölgesindeki hapishaneden kayboldu. Tutuklu muhalif liderin, Rusya'nın en sert cezaevi rejimi altında yıllarca iletişimsiz tutulabileceği bir "özel rejim" kolonisine nakledildiğinden şüpheleniliyordu.

Navalni'nin yardımcılarından Kira Yarmiş, ekibinin kayıp muhalif lider hakkında daha fazla bilgi edinmek için Rusya'daki yaklaşık 200 tutuklu merkezine talep gönderdiğini ancak Navalni'yi bulamadıklarını söyledi.

Kremlin, Navalni'nin nerede olduğuna dair soruları yanıtlamazken, Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ekibinin "mahkumların akıbetini takip etmek gibi bir niyeti ya da yeteneği olmadığını" söyledi.

Destekçileri ayrıca, bu ayın başlarında dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasını çektiği Vladimir'deki IK-6 hapishanesinde yetersiz sağlık ve beslenme nedeniyle fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmış olabileceğinden endişe ediyor.

BM'nin Rusya Federasyonu'ndaki insan hakları durumuna ilişkin özel raportörü Mariana Katzarova, "Rus makamlarının Sayın Navalni'nin nerede olduğunu ve sağlığını bu kadar uzun bir süre açıklamamasından büyük endişe duyuyorum, bu da zorla kaybetme anlamına geliyor" dedi.