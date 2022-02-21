Rus askerleri, 'koşullar uygun olunca' ana üslerine dönecek

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:28

Belarus savunma bakanlığı, Belarus'ta askeri tatbikat yapan Rus ordusunun "nesnel koşullar" oluştuğunda Rusya'daki ana üslerine geri döneceğini açıkladı.

Belarus, 30 bin Rus askerinin dün ülkede gerçekleştirdiği tatbikattan sonra Rusya ile yaptığı ortak askeri tatbikatların süresinin uzatılacağını açıklamıştı. Batılı devletler ise Ukrayna sınırına konuşlandırılmış 100 binden fazla Rus askeri nedeniyle gergin bekleyişini sürdürdü.

Belarus savunma bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Belarus'tan çekilmesinin büyük ölçüde Belarus ve Rusya sınırı yakınındaki NATO birliklerinin geri çekilmesine bağlı olduğunu belirtti.

ORTAK TATBİKAT YAPILDI

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Birlik Devletler’in sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbass'taki durumun ağırlaşması ile bağlantılı olarak, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları, tatbikatlara devam etmeye karar verdi" denilmişti.

'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının normal şartlarda dün sona ermesi bekleniyordu.



