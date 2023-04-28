Rus banka müdürü 75 milyon ruble çaldı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:07

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:07

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde, devlete ait bir bankanın işletme ofislerinden birinin müdürü 75 milyon ruble çalarken yakalandı.

Olay, Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge müdürlüğü basın servisi tarafından bildirildi.

Kadının tüzel ve gerçek kişilerin mevduatlarına erişimi olduğu ve birkaç yıldır para çaldığı kaydedildi.

Krasnoyarsk Bölge Bankası Müdürü'nün toplamda 75 milyon rubleden fazla zimmetine para geçirdiği belirtildi.

Şüpheli hakkında "özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık" maddesi altında bir dava açıldı.