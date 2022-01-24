ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmayan personelinin de ülkeden ayrılmasına izin verirken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da benzer bir seçeneği düşünmesini istedi. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtildi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:40
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Kiev'deki zorunlu olmayan büyükelçilik personeline de ülkeyi terk etmeleri için izin verildi
Getty Images
Kiev'deki zorunlu olmayan büyükelçilik personeline de ülkeyi terk etmeleri için izin verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmayan personelinin de ülkeden ayrılmasına izin verirken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da benzer bir seçeneği düşünmesini istedi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtildi.

Ukrayna sınırına 100 bin kişilik askeri birliklerini konuçlandıran Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanladı.


BBC Türkçe

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