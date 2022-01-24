Rusya- Ukrayna geriliminde yeni perde

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya ile ABD arasında kızışan gerilime sahne olan Ukrayna ile ilgili bu sefer de darbe iddiaları gündeme geldi. ABD ve İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’da darbeyle kendisine bağlı bir hükümet kurmaya çalıştığını iddia etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da istila amacının yanı sıra, kendisine bağlı bir hükümet kurma planı yaptığı, bu çerçevede Ukraynalı eski milletvekili Yevgeniy Murayev’in isminin geçtiği öne sürüldü.

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü iddia edilirken, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında başbakan yardımcılığı ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç döneminde genelkurmay başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkoviç ile 2010-2014 arasında başbakanlık görevinde bulunan Nikola Azarov sayıldı. Bu kişilerden bazılarının Ukrayna’ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu da öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Kremlin’in Ukrayna’ya Rusya yanlısı bir liderliği yerleştirme planına göz yummayacağız. Kremlin şunu biliyor ki askeri istila devasa bir stratejik hata olur. İngiltere ve ortakları olarak, Rusya’ya ağır bedel ödetiriz” dedi. Truss’ın gelecek ay Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği açıklanmıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya kısa menzilli tanksavar füze göndermeye başladığını duyurmuştu.

Amerikan CNN televizyon kanalının ABD’li yetkililerine dayandırdığı haberde de, Amerikan yönetiminin, İngiltere’nin iddialarının doğru olduğu, kendi ellerinde de benzer delillerin bulunduğunu söylediği aktarıldı. Haberde, Rusya’nın Ukrayna’da geniş çaplı bir savaşın masraflarından kaçınmak için burada kendisine bağlı bir hükümet kurmaya yönelik darbe planları yaptığı savunuldu.

Rusya’dan ise iddialara “saçmalık” tepkisi yükseldi. İngiltere’yi dezenformasyon yapmakla suçlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu dezenformasyonun “Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı olduğu” belirtildi. Açıklamada, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçmalık yaymayı durdurmaya çağırıyoruz” denildi.

İngiltere’nin darbe iddialarının odağında bulunan Ukraynalı siyasetçi Yevgeniy Murayev de iddiaları yalanlayarak, kendisinin birkaç yıldan beri Rusya’nın yaptırım listesinde bulunduğunu ifade etti. Murayev, “Rusya’nın böyle bir amaç için işbirliği yapacağı kişilerin kimler olduğunun herkesçe bilindiğini” söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise bu iddiaların ciddiye alınması gerektiği belirtildi. Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın yanı sıra Donbass bölgesinde bu tür yöntemlere başvurduğunu söyledi.