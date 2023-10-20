Rus basınından 'Türkiye' iddiası: Oturum izninin değeri artıyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:47

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:57

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bir yetkili, Türk makamlarının ülkede mülkiyet esasına dayalı oturma izni (ikamet izni) almak isteyenler için asgari gayrimenkul değerini artırdığını söyledi.

RIA Novosti'ye konuşan yetkili, daha önce küçük şehirlerde 50 bin dolar ve büyük şehirlerde 75 bin dolar olan bu değerin artık 200 bin dolar olarak sabitleneceğini kaydetti.

Yetkili, "Yeni kurallara göre, gayrimenkul mülkiyeti üzerine oturma izni verilmesi, ancak dairenin en az 200 bin dolar değerinde olması halinde mümkün. Ayrıca, yeni kurallara göre, oturma izni almak için yalnızca bir tapu dikkate alınacak, kadastro değerlemesi gerekli değil" dedi.

Yetkiliye göre, kurallar 16 Ekim'den sonra gayrimenkul satın alanları etkileyecek ve oturma iznine başvurma hakkı için asgari değeri ülke genelinde aynı olacak.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de şu anda oturma iznine sahip 1.1 milyondan fazla yabancı bulunuyor.

Bunların 122 binden fazlasını Rus vatandaşları oluşturuyor.