Rus bayraklarının ve sembollerinin sergilenmesi serbest bırakıldı
Almanya'da mahkeme, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında yapılması planlanan "Ölümsüz Alay" yürüyüşü için Rus bayraklarının ve sembollerinin sergilenmesine kısmi izin verdi.
Berlin mahkemesi, 8-9 Mayıs günlerinde yapılması planlanan 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına kısmi serbestlik tanıdı.
RBB radyosunun bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Berlin mahkemesi, "Ölümsüz Alay" yürüyüşü için Rus bayrakları ve sembollerinin sergilenmesine getirilen yasağı kısmen kaldırdı.
Berlin polisi, 17 Haziran Caddesi'nden başlayıp Tiergarten anıtında son bulması planlanan yürüyüşte İkinci Dünya Savaşı gazileri dışındaki kişilere Rusya ve Ukrayna bayraklarının kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.
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