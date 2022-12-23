Rus Büyükelçi Antonov'dan çatışma uyarısı: ABD ve Rusya arasında çatışma riski yüksek

23 Aralık 2022 Cuma, 15:48

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, TASS'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anatoliy Antonov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington ziyaretini "tiyatro" olarak niteledi.

Antonov, "Hepimiz tiyatral bir gösteriye tanık olduk. Zelenski, ABD'ye sadaka için geldi: para ve silah. Demokratik ideallere bağlılıktan ve ülkesinin çıkarlarını Washington'un çıkarlarına tabi kılmaya hazır olduğundan bahsetti" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın şu anda Ukrayna'dan geri çekilmesinin mümkün olmadığını, aksine ileri gidilmesi gerektiğini savunan Antonov, "Bugün Ukrayna topraklarında Nazizmin köklerinin devam etmesine izin verirsek, bu filizler bir süre sonra yeniden büyüyecek ve sadece Ukrayna'yı değil tüm dünyayı bu beladan kurtarmak için ölümüne savaşmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

"ABD, BİZİ TEST EDİYOR"

ABD'nin, Ukrayna'ya silah göndermekle Rusya'yı test ettiğini söyleyen Antonov, "Bu, birkaç yıl önce küçük ve hafif silahların nokta teslimatı ile başladı. İki büyük güç (ABD ve Rusya) arasında çatışma riskinin yüksek olduğunu vurguluyoruz. Rusya'nın, ülkemizin güvenliğine ilişkin endişelerinin göz ardı edilmemesini, aksine bu endişelerin giderilmesi için birlikte çalışma perspektifiyle dinlenmesini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Antonov, ABD'nin Afrika politikalarına değinerek, "Afrika'ya yönelik politikasının amaçlarından biri de ülkemizin kıtadaki nüfuzunun genişlemesine karşı koymaktır. Bu, ABD'nin Sahraaltı Afrika stratejisinden kaynaklanmaktadır. ABD'nin dünyanın bu bölgesindeki ana görevinin Rusya ve Çin'i saf dışı bırakmak olduğu gerçeği, "Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika Birliği'nin Gıda Güvenliği Ortak Bildirisi" ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika ile Ortaklık Vizyonu" gibi nihai belgelerle de teyit edilmektedir. Bu belgelerin her ikisi de Rus ve Çin karşıtı imalar içermektedir" diye konuştu.