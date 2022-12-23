Mossad şefi Barnea'dan İran uyarısı: Rusya'ya gelişmiş silah sistemleri gönderiyor

23 Aralık 2022 Cuma, 11:59

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, Başkanlık Konutu'nda düzenlenen Hanuka mumu yakma töreninde konuştu.

David Barnea, İran'ın Rusya ile savunma ilişkilerini sıkılaştırmaya çalıştığını ve Rusya'ya gelişmiş silahlar tedarik etmeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Barnea, "İran'ın Rusya'ya gelişmiş silah tedarikini derinleştirme ve genişletme çabalarına, uranyum zenginleştirme projesini genişletme ve bölgedeki dost Müslüman ülkelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırma yönündeki gelecekteki niyetlerine karşı uyarıyoruz" diye konuştu.

Mossad'ın son aylarda İran'ın İsrail ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik terör saldırıları gerçekleştirmeye yönelik tehlikeli girişimlerini tespit ettiğini belirten Barnea, "İran rejiminin cüretkârlığı bizi şaşırtmıyor. Rejimin bir kolu İranlı diplomatları dünya güçleriyle anlaşma görüşmeleri yapmak üzere Viyana'ya gönderirken, ikinci kolu da İranlı teröristleri sırf İsrailli ya da Yahudi oldukları için dünyanın dört bir yanındaki masum insanları öldürmeye gönderiyor" dedi.

İSRAİL'İN UYARILARINI HATIRLATTI

Barnea, Mossad'ın aylar önce İran'ın, Rusya'ya yardım etmeyi planladığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve silahların Rus ordusuna ulaştığını öne sürerek, "İran'dan duyulan yalanlara rağmen Rusya'ya silah tedarikine dikkat çektik. İran'ın yalanları bizim için yeni değil. Batı'da İran'la bir anlaşma imzalanması çağrısında bulunurken, anlaşmanın içerdiği İran yalanlarını açıkça görmezden gelen unsurlar var" ifadelerini kullandı.

Barnea, "İranlılar bir yandan normal bir ülkeymiş gibi davranmaya devam ederken, diğer yandan da sırf rejimin bekası için vatandaşlarına karşı yıkım, terör ve acımasız eylemler politikası uygulayacaklar" dedi.

Barnea, Mossad'ın, İran'daki gösterilerin ve "ulusal huzursuzluğun" Tahran yönetimine "meydan okuduğuna" dair kanıtlara sahip olduğunu iddia ederek, "Güçlü olduğu varsayılan rejimin şaşırmış ve korkmuş olduğunu açıkça görüyoruz. İran halkıyla aramızdaki bağı açıkça hissediyoruz. İran ve İsrail'in karşılıklı takdire sahip gerçek ortaklar olduğunu çok iyi hatırlıyoruz ve umarım yarın ya da bir yıl içinde değil, hala buna geri dönmek mümkün olur. Şu anda tam olarak ne zaman olacağını söyleyemeyiz, ancak oradaki güçlü alt akımlar ışığında değişimin başlangıcını şimdiden görebiliyoruz" diye konuştu.