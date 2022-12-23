Rusya'dan Türkiye açıklaması: 'Karar 2023'te alınacak'
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" açıklamasında bulundu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus gazının ucuz olduğunu ve talep görmeye devam ettiğini ve Türkiye'de potansiyel bir gaz merkezi ile ilgili kararın 2023 yılında alınacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi.
Novak, "Gazprom'un Türk meslektaşlarıyla ve diğerleriyle Türkiye'de bir gaz merkezi kurulması konusunda aktif olarak çalıştığını" söyledi.
Novak, "Türkiye'deki gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için kullanılabilecek yöntemler sağlayabilir" dedi.
Novak ayrıca Eylül ayında Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına verilen zararla ilgili devam eden soruşturmanın sonuçlarını tartışmak için henüz erken olduğunu söyledi.
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