Ukrayna, Rusya'nın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 08:08

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 08:08

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl başlayan işgalin yıldönümü dolayısıyla "bir şeyler deneyebileceğini" söyledi.

Olası bir saldırı, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü de anmak için Rusya tarafından bir fırsat olarak görülecek.

Reznikov, Moskova'nın muhtemel saldırı için yaklaşık 500 bin asker seferber ettiğini öne sürdü.

Reznikov, Ukrayna'da görevlendirilen gerçek asker sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Reznikov ayrıca, Fransız BFM kanalına, "Resmi olarak 300 bin ilan ettiler ama sınırlarda asker gördüğümüzde, bizim değerlendirmelerimize göre çok daha fazla" dedi.

SAVAŞ ÇIKMAZA GİRDİ

Donbas’ın doğusundaki bazı yoğun çatışmalara rağmen, savaş son aylarda Ukrayna'nın güneydeki Herson şehrini geri almasından bu yana bir çıkmaza girdi.

Rusya’nın geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Soledar kentini ele geçirmesinin haricinde, iki taraf da büyük ilerleme kaydedemedi.

Reznikov'un açıklamaları, Ukrayna istihbaratının Putin'in askeri kuvvetlerine bahar bitmeden Donbas'ı ele geçirme emri verdiğini iddia etmesinin ardından geldi.