Rus diplomat Zaharova, gözyaşlarına hâkim olamadı: Şiir okurken ağlamaya başladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus müzisyen Vladimir Visotsky'nin "Dünyayı Döndürüyoruz" adlı şiirini okurken duygularına hâkim olamadı ve ağlamaya başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus aktör Vyacheslav Manucharov ile YouTube kanalı Empathy Manuchi'de yaptığı bir röportajda duygularına hâkim olamadı.
Maria Zaharova, Rus müzisyen Vladimir Visotsky'nin "Dünyayı Döndürüyoruz" adlı şiirini okurken ağladı.
Zakharova deserves a Vatnik Oscar for this performance ??— BAVOVNA FELLA (@BavovnaReports) December 12, 2022
She is reading a pom about the war pic.twitter.com/e9RM5xTF0D
Zaharova, Visotsky'nin şiiri "Baltık ülkelerinde anıtları yıkılan ve Letonyalı şarkıcı Laima Vaikule'nin dediği gibi 'hakları olan' kişiler hakkında" yazdığını söyledi.
Zaharova, "İşe geliyorum ve arkamda yaşayanlar ve ölüler duruyor. Ve soruyorlar: nerede karar veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, uyguluyorsunuz, her gün her şeyi doğru şekilde, içtenlikle, dürüstçe, sonuna kadar, kendinizden mi yapıyorsunuz? Dünyayı itiyor musun? Yoksa arkanıza yaslanıp rahatlar ve her şeyin yolunda olduğunu mu düşünürsünüz?" dedi.
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