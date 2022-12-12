Rus diplomat Zaharova, gözyaşlarına hâkim olamadı: Şiir okurken ağlamaya başladı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:50

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus aktör Vyacheslav Manucharov ile YouTube kanalı Empathy Manuchi'de yaptığı bir röportajda duygularına hâkim olamadı.

Maria Zaharova, Rus müzisyen Vladimir Visotsky'nin "Dünyayı Döndürüyoruz" adlı şiirini okurken ağladı.

Zakharova deserves a Vatnik Oscar for this performance ??



She is reading a pom about the war pic.twitter.com/e9RM5xTF0D — BAVOVNA FELLA (@BavovnaReports) December 12, 2022

Zaharova, Visotsky'nin şiiri "Baltık ülkelerinde anıtları yıkılan ve Letonyalı şarkıcı Laima Vaikule'nin dediği gibi 'hakları olan' kişiler hakkında" yazdığını söyledi.

Zaharova, "İşe geliyorum ve arkamda yaşayanlar ve ölüler duruyor. Ve soruyorlar: nerede karar veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, uyguluyorsunuz, her gün her şeyi doğru şekilde, içtenlikle, dürüstçe, sonuna kadar, kendinizden mi yapıyorsunuz? Dünyayı itiyor musun? Yoksa arkanıza yaslanıp rahatlar ve her şeyin yolunda olduğunu mu düşünürsünüz?" dedi.