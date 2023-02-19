Rus diplomatlara 'casusluk' gerekçesiyle sınır dışı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:31

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:58

Hollanda hükümeti, Cumartesi günü, casusluk yaptıkları iddiasıyla bir grup Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde, Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nde çalışan diplomat sayısından fazla sayıda diplomatın çalışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Bakan, Rus Büyükelçiliği'nde çalışan yaklaşık 10 kişinin Hollanda'yı terk etmek zorunda olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Amsterdam'daki Rus Ticaret Bürosu 21 Şubat, St. Petersburg'daki Hollanda Başkonsolosluğu ise 20 Şubat itibarıyla kapatılacak. Moskova Büyükelçiliği'nin açık kalacağını söyleyen Hoekstra, "Rusya ile ilişkiler hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçse de, büyükelçilikleri iletişim kanalı olarak açık tutmak önemli" dedi.

Rus RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre Hollanda'nın bu hamlesi sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın diplomat sayısını sınırlama kararına karşılık vereceğini açıkladı. Hollanda casusluk iddiasıyla 17 Rus diplomatı Mart 2022'de sınır dışı etmişti. Bunun üzerine Rusya da 15 Hollandalı diplomat için aynı kararı almıştı.