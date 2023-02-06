Rusya, Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:23

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Rusya'dan, Türkiye'ye peş peşe dayanışma mesajları geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Rusya'nın yardıma hazır olduğunu söyledi.

Mişustin, "Rusya Federasyonu Hükümeti ve şahsım adına, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve yıkımla ilgili olarak derin taziyelerimi ifade ediyorum. Rus tarafının bu doğal felaketin sonuçlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu teyit ederim" dedi.

Mişustin, Oktay'dan hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileklerini iletmesini istedi.

PUTİN, ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajını iletti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a telgraf gönderdi.

Putin'in, Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

RUSYA, ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERMEYE HAZIR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi.

Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır" ifadesini kullandı.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.