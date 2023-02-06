Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika haberi... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:52
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 1498 yurttaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremin ardından, Rusya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Rusya'nın yardıma hazır olduğunu söylemişti.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


Vladimir Putin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Rusya 6 Şubat depremi

İlgili Haberler

Rusya, Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu

Rusya, Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu
Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı

Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı
Spor camiasından geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından geçmiş olsun mesajları

En Çok Okunan Haberler