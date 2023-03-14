Rus gazeteci Simonyan: Ukrayna'daki savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha zor

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:33

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus gazeteci Margarita Simonyan, Rusya'nın, Ukrayna'da tüm Batı'ya karşı bir mücadele verdiğini belirterek, bu savaşın Moskova açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan "daha zor" olduğunu savundu.

Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Margarita Simonyan, Ukrayna'daki savaşta tüm Batı'ya karşı bir mücadele verdiklerini ve Rusya'nın eninde sonunda galip gelerek kendisini "dünyanın en büyük ülkesi" olarak göstereceğini iddia etti.

"RUSYA'NIN BU SAVAŞTA MÜTTEFİKİ YOK"



Simonyan, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın müttefiki olmadığını ve pek çok Rus vatandaşın da "savaş hedeflerini" sorguladığını dile getirdi.

Simonyan, "Size doğrudan kameraya söylemek istiyorum, ifademi bağışlayın; barış için savaşmak bekaret için sevişmek gibidir. Bunu anladığınızda belki daha az ikiyüzlü olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da tüm Rusya karşıtı ülkelere karşı savaştıklarını dile getiren Simonyan, "Kime karşı savaştığımızı anlayalım. Ukrayna'ya karşı savaşmıyoruz, Ukrayna'yı ilk iki ya da üç günde yendik. Sonra NATO ile bir savaş başladı" diye konuştu.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN DAHA ZOR"

Simonyan, Ukrayna'daki savaşın "gücü bakımından önemli" olduğuna inandığını ve bunun, Rusya için İkinci Dünya Savaşı'ndan "daha zor" olduğunu, çünkü "en azından o zaman İngiltere, Fransa ve ABD'nin Rusya'nın yanında savaştığını" söyledi.

Simonyan, İkinci Dünya Savaşı'ndaki mihver devletler grubundan olan Almanya, İtalya ve Japonya'yı kastederek, "Bir avuç güçlü ülkeye karşı onlarla (İngiltere, Fransa ve ABD) birlikteydik. Yine de bunlar üç ülkeydi, şu anda ise sözde Batı dünyasının tamamı..." dedi.