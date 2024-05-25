Rus güçleri, Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Donetsk bölgesinde Arhangelskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:33
Rus güçleri, Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Abone Ol google-news

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Arhangelskoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 615 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 156 tank ve zırhlı araç, 1313 çok namlulu roketatar, 9 bin 832 obüs ve havan topu ile 21 bin 987 özel askeri araç imha edildi."


Rusya haberleri donetsk haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna'ya 'Taurus füzeleri' şoku: 'Rusya-NATO arasında savaş istemiyoruz...'

Ukrayna'ya 'Taurus füzeleri' şoku: 'Rusya-NATO arasında savaş istemiyoruz...'
NATO'dan Ukrayna çıkışı: Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli

NATO'dan Ukrayna çıkışı: Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli
Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız
Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Depresyon hastası kadın ötanazi ile hayatını sonlandırdı

Depresyon hastası kadın ötanazi ile hayatını sonlandırdı
'Kendini yakarak öldürdü' demişti: Gerçeği ifadesi ortaya çıkardı

'Kendini yakarak öldürdü' demişti: Gerçeği ifadesi ortaya çıkardı
petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi

petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi
ABB’ye bir sabotaj daha!: Yalan haberlere devam ediyorlar

ABB’ye bir sabotaj daha!: Yalan haberlere devam ediyorlar
Yargı dizisi ekrana veda ediyor

Yargı dizisi ekrana veda ediyor