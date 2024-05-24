Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:09
Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Kopırkin, istişareler için Moskova'ya çağrıldı" ifadesini kullandı.

Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Ermenistan, üyesi bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.


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