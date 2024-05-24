Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:09

Güncelleme: 24.05.2024 - 15:09

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Kopırkin, istişareler için Moskova'ya çağrıldı" ifadesini kullandı.

Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Ermenistan, üyesi bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.