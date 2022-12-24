Rus güçleri Herson'a saldırdı: 7 ölü, 58 yaralı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.
Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenski, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir" ifadelerini kullandı.
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