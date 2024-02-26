Rus İHA'sı Alman bakanın peşine takıldı: Apar topar ülkeyi terk etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'yı ziyareti, apar topar yarıda kesildi. Rus keşif insansız hava araçlarının, Alman bakan ve heyeti ülkeden ayrılana dek takip ettiği belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:34
Rus İHA'sı Alman bakanın peşine takıldı: Apar topar ülkeyi terk etti
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'yı ziyareti, Rus keşif droneları nedeniyle yarıda kesildi.

Baerbock, Cumartesi günü Ukrayna'ya giderek ilk olarak güneydeki Odessa kentini ziyaret etti. Pazar günü ise Odessa'nın yaklaşık 110 kilometre doğusunda cephe hattının yakınında bulunan Mıkolayiv şehrine gitti. 

Mıkolayiv'de Almanya'nın yardımıyla inşa edilen bir su arıtma tesisini ziyaret ettiğinde Alman bakan ve heyetine yönelik insansız hava aracı takip uyarısının geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Baerbock'un bölgeden derhal ayrılması gerektiğine karar verdiği ve heyetin zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy halinde Moldova sınırını geçerek ülkeyi apar topar terk ettiği kaydedildi.

Baerbock'un Ukrayna'ya ziyaretinden kısa bir süre önce Odessa kentinde iki Rus insansız hava aracı saldırısında toplam dört kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.


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