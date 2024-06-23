Rus istihbarat gemisi Baltık Denizi'nde görüldü: Kıyı ülkeleri alarma geçti
Rus Donanmasına ait Vishnya sınıfı Vasily Tatishchev adlı istihbarat toplama gemisinin Baltık Denizi çevresinde görülmesinin ardından kıyı ülkelerini alarma geçirdi.
Vishnya sınıfı Vasily Tatishchev adlı istihbarat toplama gemisinin, Baltık Denizi'nde Fehmarn ile Kiel feneri arasında, Almanya ve Danimarka topraklarının hemen dışında görüldüğü bildirildi.
Bild gazetesine göre, başlangıçta Kaliningrad'da konuşlanmış olan casus gemi NATO'nun Baltık Operasyonları tatbikatındaki birlikleri takip ediyordu.
Geminin, Çarşamba günü Rügen ve Rostock'tan geçerek Kiel açıklarına doğru yola çıktığı öne sürüldü.
Bad Bramstedt Federal Polis Müdürlüğü'nden bir sözcü, "Şu ana kadar denizcilik yönetmeliklerinin ihlali tespit edilmedi" dedi.
Alman basını, geminin cep telefonu sinyallerini tespit edebilecek ve hatta şifrelenmemiş telefon görüşmelerini dinleyebilecek teknolojiye sahip olduğunu yazdı.
Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Devam eden kesintiler büyük olasılıkla Rus kaynaklıdır ve diğer yerlerin yanı sıra Kaliningrad Oblastı'ndan kaynaklanan elektromanyetik spektrumdaki bozukluklara dayanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Rus Akademik Krylov sınıfı bir oşinografik araştırma gemisi Admiral Vladimirsky geçtiğimiz yıl Baltık Denizi çevresinde görülmüştü.
Rusya, geminin bilimsel bir araştırma gemisi olduğunu iddia etse de uzun süredir Batılı ülkelere yönelik casusluk için kullanıldığından şüpheleniliyor.
Yine 2021 yılında Yantar istihbarat toplama gemisi İrlanda açıklarında büyük denizaltı kablolarının üzerinde dolaşırken yakalanmıştı.
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