Rus istihbaratı: Batı, kendi yıkımının tohumlarını ekti

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:31

Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, bir güvenlik forumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Narışkin, "Batı'nın temel geleneklerinden uzaklaşarak kendi yıkımının tohumlarını ektiğini" ve "şeytana uyup" küresel meselelere karışmayı bırakmasını söyledi.

Narışkin, "Anglo-Saksonlara kendi iç çatışmalarıyla ilgilenmeleri tavsiye edilebilir. Daha da iyisi, tanıdıkları şeytanla aralarını düzeltmeleri...." dedi.

Batı'nın "ciddi iç ve dış sorunlarla boğuştuğunu" savunan Narışkin, "İncil'deki şu gerçeği hatırlamak yerinde olacaktır: Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. Bu da onların sonunun üzücü olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şeyin Moskova'yı sürekli genişleyen NATO'dan korumak için tasarlandığını söyleyen Narışkin, Washington ve Londra'yı çatışmaya çözüm bulma çabalarını engellemekle ve Ukrayna tarafından sivillere yönelik artan "terörizm ve şiddeti" görmezden gelmekle suçladı.

"BATI ÇOK KUTUPLU BİR SİSTEME DİRENİYOR"

Narışkin, Batı'yı "çok kutuplu bir dünyaya doğru tarihsel bir kaymaya direnmeye" çalışmakla da suçladı.

Batı'daki sosyal değişimleri "tehlikeli" ve "yanlış" olarak eleştiren Narışkin, "Çalkantılı dönemler (dünya tarihinde) esasen ulusların ve halkların gerçek temellerini ne ölçüde koruduklarının bir testidir. Bazı ülkeler, Batı'nın aksine, bu açıdan önemli bir güç ve stratejik derinlik marjını korumuştur" dedi.

Narışkin, "Varoluşun ruhani boyutuyla, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da uzun zaman önce yerini maddi başarı kültüne ve düpedüz Satanizme bırakan geleneklerle bir bağlantıdan bahsediyorum" diye ekledi.