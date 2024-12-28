Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:13

SVR'den yapılan açıklamada, “İngiliz istihbarat teşkilatları Suriye'deki Rus askeri tesislerine bir dizi terörist saldırı düzenlemek için planlar yapıyor. Planlar, kısa bir süre önce yeni yetkililer tarafından cezaevlerinden salıverilen terör örgütü IŞİD militanlarının kullanılmasını öngörüyor” denildi.

SVR'nin elindeki bilgilere göre, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, “ABD yönetimi ve İngiliz liderliği bu ülkedeki durumun istikrara kavuşmasını engellemeyi amaçlıyor.”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Daha geniş anlamda, Orta Doğu'da bir kaos durumunu sürdürme amacını güdüyorlar. Washington ve Londra, bu koşullar altında, kurallara dayalı düzenin itici bir konsepti temelinde bölgede uzun vadeli hakimiyetlerini sağlamaya yönelik jeopolitik hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabileceklerini varsayıyor. Ancak bu niyetleri, bugüne kadar bölgesel istikrarın önemli bir faktörü olan Rusya'nın Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki askeri varlığı tarafından engellenmektedir.”

SVR, IŞİD'li teröristlerin Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemek için İHA'lar satın aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD ve İngiltere askeri komutanlıkları, IŞİD militanlarının planlı saldırılarındaki suç ortaklıklarını gizlemek amacıyla, Hava Kuvvetlerine IŞİD mevzilerine saldırı düzenlemeye devam etme emri verdi ve bu konuda militanları önceden bilgilendirdi. Londra ve Washington bu tür provokasyonların Rusya'nın askeri personelini Suriye'den tahliye etmesine yol açmasını bekliyor. Aynı zamanda yeni Suriyeli yetkililer radikalleri kontrol edememekle suçlanacaktır.”