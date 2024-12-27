Rusya ve Japonya açıklarında deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı da yapılmadı.

Rusya ve Japonya açıklarında deprem
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 18:04

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 162 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kuril Adaları'ndaki 6,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

KRUİL ADALARI NEREDE?

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu’nu Ohotsk Denizi’nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya’nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.


Etiketler: #Rusya #japonya #deprem

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