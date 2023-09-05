Rus milletvekili Slutsky: Putin-Erdoğan görüşmesi, Batı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:14

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:14

Rusya Devlet Duması uluslararası komite başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leonid Slutsky, Soçi'de gerçekleşen görüşmenin, Rusya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda geri adım atmayacağını gösterdiğini söyledi.

Slutsky, "Başkan Putin, Soçi görüşmelerinden Rusya'nın taviz vermesini bekleyenleri ustalıkla dizginledi. Hiçbir şey olmayacak! Bence Putin, Batı'da ve Ukrayna'da birilerini ciddi bir şekilde hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Slutsky, "Rusya sağlam duruyor ve ulusal çıkarlarını savunmak konusunda bir milim bile geri adım atmayacak ve bu durum bugün Soçi'de açık bir şekilde sergilendi" diye ekledi.

Rusya'nın, Türkiye'nin arabuluculuğu da dahil olmak üzere Ukrayna'da çözüme ilişkin görüşmelere hazır olduğunu, Moskova'nın görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediğini belirten Slutsky, "Ancak yeni barış girişimlerinin Rusya ile görüşülmediği ve öncekilerin Kiev tarafından çöpe atıldığı bir durum kabul edilemez" diye konuştu.

"Ukrayna'nın karşı saldırısı sadece ivme kaybetmekle kalmıyor, Putin'in de dediği gibi başarısızlığa uğruyor" diyen Slutsky, Moskova'nın pozisyonunun giderek güçlendiğini savundu.