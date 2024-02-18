Navalni'nin cesedi teslim edilmedi: Kremlin'i suçladılar

Hapishanede öldüğü bildirilen Rus muhalif Navalni'nin annesi, oğlunun cenazesini alabilmek için cezaevine gitti. Ancak Navalni'nin cesedi, annesine teslim edilmedi. Navalni'nin avukatı ve destekçileri, yaşanan durum sebebiyle Kremlin'i suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:26
Navalni'nin cesedi teslim edilmedi: Kremlin'i suçladılar
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Rusya'da tutulduğu cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin cesedi, ölümün cuma günü gerçekleşmesine rağmen hala yakınlarına teslim edilmedi. Navalni'nin annesi, cesedi teslim almak için Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki cezaevine gitmesi gerekti. 

Navalni'nin 69 yaşındaki annesi ve avukatı, Salekhard şehrinde cesedi teslim almak için mücadele verirken muhalif liderin basın sözcüsü Kira Yarmiş, "Yalan söyledikleri ve cesedi teslim etmemek için her şeyi yaptıkları çok açık" dedi. 

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The Guardian'ın aktardığına göre dedektifler, Navalni'nin yakınlarına henüz ölüm nedenini belirlemediklerini ve yapılması gereken testler olduğunu; "cesedi belki önümüzdeki hafta teslim alabileceklerini" söyledi. 

Navalni'nin Anti-Yozlaşma Vakfı'nın araştırmacılarından Corci Alburov, "Aleksey Navalni'yi Putin öldürdü. Bunu nasıl yaptığı kesinlikle ortaya çıkarılacak, ama ilk olarak sonsuz yalanlar söylediklerini ve zamana oynadıklarını göreceğiz. Putin, Navalni'ye gerçekte ne olduğunun ortaya çıkmasını önlemek için her şeyi yapacak" dedi. 

Öte yandan Kremlin'e yakın televizyonlar, ölümünden sonra Navalni'nin adını hiç kullanmadı. Devlet televizyonlarında muhalif liderin ölüm haberine çok kısa yer verilirken, Navalni'ye hep "hükümlü" diye hitap edildi. Bu adımların Navalni'nin "unutulması" için atıldığı düşünülüyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Rusya temsilcilikleri önünde ve Rusya'da yapılan anma eylemlerinde bu yüzden Navalni'nin ismi bağırıldı. Bazı organizasyonlarda YouTube kanalındaki giriş cümlesine atfen insanlar, "Selam, Navalni konuşuyor" diye tezahürat yaptı.


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