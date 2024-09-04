Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: 'İki yerleşim birimini ele geçirdik'

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Karlovka ve Preçistovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:27
Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: 'İki yerleşim birimini ele geçirdik'
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün, Poltava’da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 179. Ortak Eğitim Merkezi’ne saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu merkezde, yabancı eğitmenlerin yönetiminde Ukrayna ordusunun tüm birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanları, Rusya Federasyonu topraklarında sivil hedeflerin vurulmasına katılan insansız hava aracı operatörleri eğitiliyordu" ifadeleri kullanıldı.

Rus güçlerinin bu sabah da Lviv’de uçak ve füze elektronik sistemlerinin üretiminin ve onarımının yapıldığı askeri tesise Kinjal aerobalistik füzeleri dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı yaptığı bildirilen açıklamada, saldırının amacına ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli mevzileri ve yerleri kontrol altına aldığı da aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka yerleşim birimini, Doğu askeri birlikleri de başarılı eylemleri sonucunda Preçistovka yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 51 kişinin, Lviv şehrine yaptığı saldırıda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.


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