Rusya'dan Lviv'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:58
Rusya'dan Lviv'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Lviv kentine füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının sivil altyapıya düzenlendiğine dikkati çeken Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 30'dan fazlasının yaralandığını ifade ederek, "Şehirdeki sıradan konut binaları, okullar ve tıbbi tesisler hasar gördü" ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zelenski, bu saldırıda da 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna şehirlerine yönelik Rus saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendiren Zelenski, dünyanın Ukrayna'ya bu saldırıları önlemesi için gereken desteği sürdürmesi çağrısında bulundu.

Lviv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Kozitskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, son bilgilere göre Lviv'e yapılan saldırı sonucu 38 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da başkent Kiev'e yönelik İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


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