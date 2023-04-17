Rus Pasifik Filosu'ndan Japon Denizi'nde tatbikat

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:11

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:11

Rusya Pasifik Filosu'na ait savaş gemileri, Japon Denizi'nde denizaltı karşıtı tatbikat düzenledi.

Savaş gemileri ayrıca, ani hazırlık denetimi sırasında deniz ve hava hedeflerine topçu ateşi açtı.

Konuya ilişkin TASS haber ajansının Pazartesi günü yayımladığı haberde, kalıcı üslerinden ayrılıp belirlenen tatbikat alanına gelen gemilerin, farklı formatlarda taktik manevraları yaptıkları ve seyir halindeyken deniz konvoyuna yönelik her türlü saldırıya karşı savunma sağladıkları belirtildi.

Fırkateyn Mareşal Şapoşnikov'un komutanı Sergey Merkulov, tüm görevlerin tamamlandığını belirterek, Ocak ayından bu yana neredeyse her hafta eğitim aldıkları için ekibinin ani hazırlık denetiminde zorlanmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, deniz ve hava kuvvetlerinin yanı sıra kara kuvvetleri ve destek birliklerinin de katıldığı tatbikat, Cuma günü başladı.