Rus Profesör Troyan, depremin Ay tarafından "tetiklenmiş" olabileceğini söyledi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:31

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 22:33

St Petersburg Üniversitesi Jeofizik Bölümü Profesörü Vladimir Troyan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremi değerlendirdi.

Vladimir Troyan, depremin "Ay tarafından tetiklenmiş olabileceğini" belirterek, "Dünya ve Ay'ın neredeyse bin yıldır ilk kez bu kadar yakınlaştığını" söyledi.

Troyan, "Ay periyodik olarak Dünya'ya yaklaşır ve Dünya'dan uzaklaşır. Daha yakın noktalar var ve daha uzak noktalar var. 21 Ocak 2023'te Dünya ile Ay arasındaki mesafe ve dolunayın olduğu bu durumda Dünya ve Ay, en son 1030 yılında bu durumdaydı, yani 992 yıl geçti. Neredeyse bin yıl... İkinci olarak, Dünya'da meydana gelen süreçler ile Ay'ın etkisi arasında bağlantı kuran hipotezler nelerdir? Ay gelgit süreçlerini tetikler, su kütleleri daha aktif bir şekilde hareket etmeye başlar ve bu durum kara ve su yüzeyimizin de dinamik bir durumda olan levhalar üzerine kurulu olmasıyla bağlantılı olabilir. Yer değiştiriyorlar..." dedi.

Türkiye ve Suriye'nin bir kısmının "Anadolu" plakası üzerinde olduğunu belirten Troyan, bu plakanın "çok derin ve uzun" bir faya sahip olduğunu dile getirdi.

"YILDA 2-2,5 CM BATIYA DOĞRU HAREKET EDİYOR"

Troyan, "Bu deprem sırasında fayın aktif kısmı yaklaşık 90 km olup, 25 km genişliğinde ve 30 km derinliğindedir. Bu, enerjinin sabit bir yer değiştirmede meydana gelen süreçler yoluyla depolandığı bir problemdir. Anadolu plakası yılda 2-2,5 cm batıya doğru hareket etmektedir. Çünkü, kuzeyde Avrasya levhası ve güneyde Arap levhası ile çevrilidir. Buna paralel olarak, yine güneyden gelen bir başka levha, Afrika levhası vardır. Yıkıcı depremlerin yaşandığı bu bölgenin, özellikle fay zonuna yakın bir deprem bölgesi olduğu ortaya çıktı. Orada biriken enerji, depreme neden olan sarsıntılara yol açan tetikleyici, Ay'ın Dünya'ya olan yakınlığı olabilir" diye konuştu.

"HER ZAMAN FELAKETLERE NEDEN OLMAZ"

"Ay'ın, bu mesafelerde Dünya'ya yakın olmasının her zaman kasırgalara, tsunamilere, sellere veya depremlere neden olmayacağını" savunan Troyan, "Çoğunlukla bu, tektonik plakaların içinde bulundukları durum ve etkileşimleri tarafından belirlenir. Ya dengededirler ya da tam tersi kaymaya ve bir felakete neden olmaya hazırdırlar. Bu olası hipotezlerden biridir. Ya da bu bir tesadüf olabilir" ifadelerini kullandı.