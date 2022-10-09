Rus rapçi Oxxxymiron, Rusya'da ajan ilan edildi
Savaş karşıtı duruşuyla bilinen ünlü Rus rap şarkıcısı Oxxxymiron, Rusya'da "yabancı ajan" ilan edildi.
Gerçek ismi Miron Fyodorov olan Oxxxymiron, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edildi.
Radio Free Europe'un haberine göre, İngiltere ve Almanya'da verdiği konserlerin ardından Mart ayında Türkiye'de de konser veren savaş karşıtı Rus rapçi, Kremlin'in Ukrayna saldırısını "felaket ve suç" olarak nitelendirdi.
Konserlerine "Savaş karşıtı Ruslar" temasıyla çıkan 37 yaşındaki Fyodorov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgali protesto etmek amacıyla Rusya turunu iptal etti ve Rusya'dan ayrıldı.
Ukraynalı mültecilere destek konserleri veren rapçi, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından "Rus ordusunun itibarını zedeleme suçu" ile federal arananlar listesine alındı.
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