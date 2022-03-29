Rus sanatçı, üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti
Rusya’da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı. Rus hükümetinin Ukrayna işgalini protesto eden sanatçı gözaltına alındı.
Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat'ta başlatılan askeri harekatta 1 ay geride kalırken; savaş karşıtı protestolar devam ediyor. Son olarak Rusya’da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı, yaşananları protesto etti.
GÖZALTINA ALINDI
Beyaz elbise giyen Rus sanatçı Yevgenia Isayeva, St. Petersburg kentinde belediye meclis binası önünde eylem yaptı. Üzerine kırmızı boya dökerek savaşta dökülen kana dikkat çekmek isteyen Isayeva, “Kalbim kanıyor” şeklinde slogan attı.
Rus sanatçı protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
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