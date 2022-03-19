Çiftçi ve şoförler protesto etti: 'Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa, biz kıyak değil biz hakkımızı istiyoruz'
Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoförler, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı kent meydanında traktörlerle tur atarak protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, protestoya bir traktöre binerek destek verdi. Karaca, "Bu yaz buğdayda ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız" dedi.
Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışları protesto etti. Kent meydanını traktörlerle turlayan çiftçiler, araçlarının üzerinde “Çiftçi gülmezse köylü gülmez” yazılı dövizler astı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da traktörlerden birine bindi.
Karaca, şunları söyledi:
"BU YAZ BUĞDAYDA CİDDİ BİR YOKLUKLA, KITLIKLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"
Çiftçilerimiz ekemiyor, süt üreticilerimiz, hayvancılıkla uğraşanlar ineklerine yem bulamıyor, saman bulamıyor. Geçen gün bir vatandaşımız aradı: ‘Saman için sipariş verdim, bin 300 liradan pazarlık yaptık. 3 gün sonra sipariş verdiğim zaman geldi. Bin 750 liradan ödersen indiririm, ödemezsen indirmem dedi.' Buğdaylar büyümeyecek gübresiz ekildi. Bu yaz saman da olmayacak. Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler. Bugün Ukrayna-Rusya krizi çıktı buğday gelmeyecek, ne olacak o zaman ekmek 6 lira olacak.”
Protestoya katılan bir çiftçi ise şunları söyledi:
“BİLİNÇLİ OLARAK ÇİFTÇİYİ YOK ETMEK İSTER GİBİ BİR HAVA VAR”
“Biz çiftçiler olarak bu zor şartlar altında üretime inatla devam ediyoruz. Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olması. Gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz. Eğer ofis Rusya’dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa bizim her tarafımızı buğday, arpa oluyor, dışarıdan almak zorunda kalmayız artı üretilen fazla mahsulümüzü de dışarıya satar ülkeye döviz girdisi sağlayabiliriz. Fakat yapılan bu olaylara bakıyoruz, sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.”
Başka bir üretici ise çiftçinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek; “Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa, biz kıyak değil biz hakkımızı istiyoruz” dedi.
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