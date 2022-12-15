Rus senatörden Polonya'ya gözdağı: Karşı karşıya gelmenin trajik bir sonucu var

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:57

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Jabarov, gündeme ilişkin konuştu.

RIA'nın aktardığına göre Vladimir Jabarov, Polonya'nın Rusya ile çatışmaya girmesinin Varşova için "her zaman trajik bir şekilde sonuçlandığını" göz önünde bulundurması gerektiğini savundu.

Jabarov, "Polonya paramparça olacak ve böyle devam ederse Polonya'nın dördüncü kez bölünmesi er ya da geç ufukta belirecek. Zaten üç kez toprak kaybederek hayatta kaldılar" dedi.

Polonya'nın, Rusya ile karşı karşıya gelme olasılığına ilişkin Jabarov, "Akıllarını başlarına alsınlar" ifadelerini kullandı.

Jabarov, Polonya'nın "denizaşırı büyük kardeşine güvenerek yoldan çıktığını" ve "eğer bir şey olursa kimsenin Polonya halkına yardım etmeyeceğini anlamadığını" ileri sürdü.