Polonya'dan Almanya'ya tazminat çağrısı: Berlin'den diyalog için adım bekliyoruz
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı kayıpların tazmini için Berlin'den diyalog için adım atmasını beklediğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, Alman kamuoyuna hitap edebildiği için memnuniyetini dile getirdi.
Arkadiusz Mularczyk, hükümet olarak Polonya-Almanya ilişkilerini geliştirmek istediklerinin altını çizerek "Ziyaretlerimin amacı aynı zamanda Polonya-Almanya ilişkilerindeki zor konuları konuşmak. Bunlar diyalogla çözülmeli" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın Almanya ile ekonomik ve sosyal işbirliğini önemsediğini vurgulayan Mularczyk, "Dünyanın iki kutuplu bölünmesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Polonya ve Almanya arasındaki meselenin düzenlenmesini imkansız hale getirdi. Savaşın bir sonucu olarak en büyük demografik, maddi ve bölgesel kayba Polonya uğradı" diye konuştu.
Mularczyk, bir grup uzman tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporu anımsatarak 6,2 trilyon zlotilik (1,3 trilyon avro) bir kaybın söz konusu olduğunu kaydetti.
Polonya meclisinin Almanya'yı demografik ve maddi kayıpların sorumluluğunu üstlenmeye çağırdığını ifade eden Mularczyk, "Polonya devleti diyalog bekliyor. Böyle zor konular konuşulmadan bırakılmamalı. Almanya insan haklarına saygılı bir ülke olarak muamele görmek istiyor. Bu nedenle Polonya toplumunu etkileyen durumla yüzleşmeleri gerekiyor" dedi.
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