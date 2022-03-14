Rus televizyon kanalında canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açıldı

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.

İHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 22:57
Rus televizyon kanalında canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açıldı
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Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



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