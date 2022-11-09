Rus turizm firması adresi şaşırdı Madrid yerine Mardin'e gönderdi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:05

Rusya'da bir turizm acentesi İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndereceği müşterilerini yanlışlıkla Mardin'e yolladı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanında fark etti.

Turizmci Bekir Falay, yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:

"Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayretler içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.

Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.