Rus turizm firması adresi şaşırdı Madrid yerine Mardin'e gönderdi
Rusya'da bir turizm acentesi, İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek müşterilerini, isim karışıklığı sonucu Mardin'e gönderdi. Geceyi kentte geçiren turistler bir sonraki gün Madrid'e uçtu.
Rusya'da bir turizm acentesi İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndereceği müşterilerini yanlışlıkla Mardin'e yolladı.
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanında fark etti.
Turizmci Bekir Falay, yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:
"Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayretler içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."
Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.
Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.
Video Haberler
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Bursa'da facia!
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması