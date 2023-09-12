Rus yolcu uçağı toprak zemine acil iniş yaptı

Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde sabah saatlerinde Soçi-Omsk seferini yapan 6'sı mürettebattan toplam 165 kişiyi taşıyan A320 yolcu uçağının toprak zemine acil iniş yaptığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:24
Rus yolcu uçağı toprak zemine acil iniş yaptı
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Rusya Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Soçi-Omsk seferini yapan Ural Hava Yollarına ait A320 tipi bir uçağın yerel saatle 05.40 civarında Novosibirsk bölgesinin Kamenka köyü yakınında yaptığı plansız inişin, güvenli bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Uçakta 6 kişilik mürettebat ve 159 yolcunun bulunduğu, olayda kimsenin yaralanmadığı ve yolcuların yakın bir yerleşim yerine yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, uçağın acil iniş yapma nedeninin araştırılması için kurulan komisyonun olay yerine gönderildiği aktarıldı.

Novosibirsk Bölge Valisi Andrey Travnikov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soçi-Omsk seferi için havalanan uçağın toprak zemine acil iniş yaptığını ve yolculardan 23'ünün çocuk olduğunu belirtti.

 


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Rusya

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