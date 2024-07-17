Rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu

Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:22

Güncelleme: 17.07.2024 - 08:22

ABD’de hakkında yolsuzluk ile rüşvet soruşturması yürütülen Senatör Bob Menendez’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme jürisi, evinde binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunan Senatör Bob Menendez’i yürütülen soruşturmayla bağlantılı 16 ayrı suçlamadan da suçlu buldu.

Suçlu bulunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Menendez, masum olduğunu savundu. New York adliyesi önünde yaptığı açıklamada Menendez, “Kamu yeminimi asla ihlal etmedim. Hiçbir zaman ülkem için bir vatanseverden başka bir şey olmadım” dedi.

Menendez’in avukatı Adam Fee ise, jürinin kararına şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Fee, kararı temyize götüreceklerini belirtti. Menendez’in suçlu bulunmasının ardından açıklama yapan Demokrat Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, “Senatör Menendez şimdi ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir” dedi.

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu” New Jersey’den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez’in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti.

Menendez’in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.

2019’da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep eden Menendez’in ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti.

2016’da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz’deki varlığından dolayı Ankara’ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Menendez’in ayrıca Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.