ABD'de ihracat fiyat endeksi düştü

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:25

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla değişim kaydetmedi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, mayısta yüzde 0,2 azalmıştı.

Endeks, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı.

İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 düştü.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, mayıs ayında yüzde 0,7'lik düşüş kaydetmişti.

Endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı.