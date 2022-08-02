Rusya, 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı

02 Ağustos 2022 Salı, 09:37

Bakanlık açıklamasında kara listeye alınanların, eski İngiltere Başbakanı David Cameron da dahil olmak üzere İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları olduğu, çünkü bu kişilerin "Londra'nın, Rusya'nın şeytanlaştırılması ve uluslararası arenada yalnızlaştırılmasına yönelik düşmanca politikasını teşvik ettikleri" belirtildi.

Bakanlık, Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmesi halinde Moskova'nın daha fazla İngiliz vatandaşına yasak getirebileceği uyarısında bulundu.