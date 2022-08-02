Rusya, 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırımları artırması üzerine 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında kara listeye alınanların, eski İngiltere Başbakanı David Cameron da dahil olmak üzere İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları olduğu, çünkü bu kişilerin "Londra'nın, Rusya'nın şeytanlaştırılması ve uluslararası arenada yalnızlaştırılmasına yönelik düşmanca politikasını teşvik ettikleri" belirtildi.
Bakanlık, Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmesi halinde Moskova'nın daha fazla İngiliz vatandaşına yasak getirebileceği uyarısında bulundu.
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