Rusya, 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırımları artırması üzerine 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Xinhua
02 Ağustos 2022 Salı, 09:37
Rusya, 39 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı
Abone Ol google-news

Bakanlık açıklamasında kara listeye alınanların, eski İngiltere Başbakanı David Cameron da dahil olmak üzere İngiliz politikacılar, gazeteciler ve iş insanları olduğu, çünkü bu kişilerin "Londra'nın, Rusya'nın şeytanlaştırılması ve uluslararası arenada yalnızlaştırılmasına yönelik düşmanca politikasını teşvik ettikleri" belirtildi.  

Bakanlık, Londra'nın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmesi halinde Moskova'nın daha fazla İngiliz vatandaşına yasak getirebileceği uyarısında bulundu.


ingiltere Rusya Yasak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler