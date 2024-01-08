Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.
Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor" ifadesine yer verildi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.
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