Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:54
Rusya, 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor
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Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor" ifadesine yer verildi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.

 


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