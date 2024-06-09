Rusya-ABD arasındaki ticaret geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:27

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:28

ABD gümrük verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 332 milyon dolara yükseldi.

Böylece Rusya'nın ihracatı yüzde 37 artarak 298 milyon dolara ulaştı. Buradaki ana ürün, yıllık bazda arzı 1,6 kat artarak 164 milyon dolara ulaşan gübreler olmaya devam ediyor. Ardından platin geliyor, satışları 32 kat artarak 94,2 milyon dolara ulaştı.

Mallar listesinde üçüncü sırayı, sevkıyatları üç kat artarak 10.1 milyon dolara ulaşan turbojet motor parçaları alıyor. Fosfatlar ve soya fasulyesi yağı küspesi, her ikisi de dörder milyon dolar artışla onu takip etti.

Amerikan ithalatı ise yüzde 48 azalarak 34 milyon dolara geriledi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ağırlıklı olarak gıda maddeleri (iki kat artışla 6,7 milyon dolar) ve aşılar (3,5 kat azalışla 6,2 milyon dolar) tedarik etmiştir. İlk beş mal arasında tıbbi cihazlar (3.1 milyon dolar), röntgen ışınları (iki milyon dolar) ve tıbbi reaktifler (1.8 milyon dolar) de yer alıyor.

Amerikan ithalatı ise yüzde 48 azalarak 34 milyon dolara geriledi. ABD, Rusya'ya ağırlıklı olarak gıda maddeleri (iki kat artışla 6,7 milyon dolar) ve aşılar (3,5 kat azalışla 6,2 milyon dolar) tedarik etti. İlk beş mal arasında tıbbi cihazlar (3.1 milyon dolar), röntgen ışınları (iki milyon dolar) ve tıbbi reaktifler (1.8 milyon dolar) de yer alıyor.

Aylık bazda ticaret, ABD'nin Rus uranyumunu satın almaması nedeniyle yüzde 30 düştü. Normalde yılda iki kez yapılan bu hammadde ticaretinde bu yıl ikinci kez duraklama yaşanıyor.