Rusya, ABD ile ilişkilerin kötü durumda olduğunu duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu belirterek, "Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:51
Rusya, ABD ile ilişkilerin kötü durumda olduğunu duyurdu
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bugün başkent Moskova'da görüşeceklerine dikkati çeken Peskov, görüşmede ikili ilişkiler, Suriye meselesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Peskov, ilk başta Rus ve Suriye heyetleri arasında müzakerelerin yapılacağını, sonra da Putin ile Esad'ın yüz yüze görüşeceğini aktardı.

"ABD İLE TEMAS OLMADI"

Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya değinen Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın olayla ilgili gerekli açıklamayı yaptığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu konuda bilgi verildiğine işaret etti.

Peskov, Rusya ile ABD arasında olaya ilişkin en üst seviyede temasların olmadığını vurgulayarak, "İlişkilerimiz en düşük noktada, oldukça kötü durumda bulunuyor. Elbette, her iki ülke kendi çıkarlarını savunacak. Ancak, Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.


ABD Rusya suriye

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