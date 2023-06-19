Rusya'dan Transdinyester uyarısı: Provokasyonlar, saldırı olarak değerlendirilecek

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:25

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:25

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomat Alexey Polishchuk, Rusya'nın "Transdinyester çevresindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyardığını" söyledi.

Alexey Polishchuk, "Moskova, Transdinyester çevresindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıyor ve buradaki Rus ordusuna yönelik provokasyonları Rusya'ya yönelik bir saldırı olarak değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Polishchuk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Transdinyester çevresindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıyoruz. Rus ordusu, ortak barışı koruma güçleri ve Rus güçlerinin operasyonel grubunun bir parçası olarak meşru gerekçelerle bölgede bulunuyor. Güvenliklerine tehdit oluşturan her türlü eylem uluslararası hukuk uyarınca Rusya Federasyonu'na saldırı olarak değerlendirilecektir."

Polishchuk, Rus ordusunun, Transdinyester'deki Rus birliklerine karşı "herhangi bir provokasyona uygun şekilde karşılık vereceğini" ve "bölgedeki yurttaşlara, Rus barış gücü birliğine ve Kolbasna'daki askeri depolara koruma sağlanacağını" belirtti.