Rusya, ABD'nin büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'i bakanlığa çağrıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD çalışanlarının sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olabilir" denildi.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:08
Rusya, ABD'nin büyükelçisini bakanlığa çağırdı
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ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Tracy'nin bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü isimli 3 ABD sivil toplum kuruluşunun istenmeyen kuruluş olarak tanınmasıyla ilgili bilgi iletildiği belirtildi.

Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşlara ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçiliğin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığı" öne sürüldü.

Büyükelçiliğe bu kuruluşlara her türlü desteğin sonlandırılmasına yönelik nota verildiği kaydedilen açıklamada, "Seçimler ve özel askeri operasyon bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'nun iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır" ifadelerine yer verildi.


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